Présidentielle 2022, candidats, dates, débats : ce qu'il faut savoir sur le congrès LR

Les choses sérieuses commencent à droite, maintenant que Xavier Bertrand a finalement décidé de rentrer dans le rang et de participer au congrès des LR. Ce congrès, qui aura lieu le 4 décembre, doit permettre d’élire le champion de la droite pour 2022.



C'est ce mercredi 13 octobre que les prétendants doivent déposer leur candidature auprès du parti. Ils sont donc six au départ, cinq hommes, une femme. À la fin, il n'en restera qu'un ou une. Le congrès et la bataille qui s'annonce dans les prochaines semaines à droite ne font que commencer.

D'abord ce congrès, en quoi est-il vraiment différent d’une primaire ? C’est exactement la même chose : un vote pour départager plusieurs candidats. Ce qui change ce sont les électeurs, le corps électoral. Oublié le scrutin ouvert aux quatre vents, façon 2016 et ses 4,5 millions de votants.

Devenir adhérent des Républicains

Cette fois, seuls les adhérents LR peuvent aller aux urnes, ce qui représente un peu plus de 80.000 personnes. En clair on est bien en famille et on y reste. Alors si vous brûlez d’envie de participer à ce congrès, réjouissez-vous : il n’est pas trop tard vous avez jusqu’à mi-novembre pour prendre votre carte. Tout cela pour la coquette somme de 30 euros,

10 euros seulement après défiscalisation. Les candidats vont se démener pour faire adhérer leurs amis. Et les amis de leurs amis.



Maintenant, que Xavier Bertrand est rentré dans le rang, quelle est la suite des évènements ? La campagne commence. Militants LR, préparez-vous à voir du beau monde défiler dans vos fédérations. "Je n’ai jamais été autant dragué de toute ma vie", glisse un président dans l’une d’entre elles.

Un débat télévisé organisé ?

Les candidats vont faire assaut de charme avec un gros malus pour ceux d’entre eux qui ont quitté le parti, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. La rupture a laissé des traces. Autre question cruciale : celle des débats télévisés. D’après les informations de RTL, Xavier Bertrand lui-même est prêt à y participer. Même si certains élus LR redoutent un remake des débats de 2016 façon : "On s’étripe entre nous face caméra", dixit un cadre.

Le vote aura lieu à partir du 1er décembre et l’issue parait très ouverte. Chacun a une carte à jouer. Pour Michel Barnier, celle de la fidélité, de celui qui n’a pas quitté le navire même quand il prenait l’eau. Pour Xavier Bertrand, celle du vote utile : "Vous voulez gagner en 2022 ? alors votez pour moi, je suis le mieux placé". Et entre les deux Valérie Pécresse devra trouver un chemin, même étroit.