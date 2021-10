Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron mènera-t-il la réforme des retraites avant le scrutin ?

La réforme des retraites continue de faire couler de l'encre. Depuis la rentrée, la majorité multiplie les signaux contradictoires à son sujet. Cette réforme est d'ailleurs suffisamment dans l'atmosphère du moment pour que la CGT appelle à manifester ce mardi 5 octobre contre son retour.

Réforme enterrée, déterrée, réenterrée, redéterrée… Un ministre s'amuse d'ailleurs avec les éléments de langage, "On a le doigt sur la gâchette, on va la faire dès que possible", sans croire que le président de la République pressera la gâchette avant la fin du quinquennat.

L'Élysée a promis qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer cet automne concernant la réforme des retraites. L'hiver commençant le 21 décembre, il a le temps d'ici cette date butoir d'enterrer, puis de déterrer et encore une fois réenterrer cette fameuse réforme.