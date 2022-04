Présidentielle 2022 : à quoi ressemblait le débat Macron-Le Pen en 2017 ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur le plateau du débat d'entre-deux-tours, en 2017.

La seule scène qu'on a à peu près tous retenue, c'est ce moment un peu étrange où Marine Le Pen agite les bras en l'air en voulant imiter son adversaire. Il s'agit de la fameuse scène : "Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux ..." accompagnée d'un petit rire forcé, lorsque la candidate du RN se rend compte que tout ne se passe pas vraiment comme elle l'avait espéré.

Le débat de l'entre-deux-tours de 2017 était brouillon, assez bruyant, avec attaques et ripostes à gogo, par exemple lorsque Marine Le Pen affirme à Emmanuel Macron qu'il se met "à plat ventre" devant l'Allemagne et les banques, et que l'actuel candidat à sa réélection explique qu'elle n'est pas "la candidate de l'esprit de finesse."

Nous avons également pu assister à des écharpages sur le pouvoir d'achat, sur la lutte contre le terrorisme, la crédibilité du programme de marine Le Pen. Ce qui a fait ressortir le désormais célèbre : "Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin" d'Emmanuel Macron.

Il y a eu l'impression globale d'un débat brutal, où tous les coups étaient permis. C'est à peu près l'inverse que ce qu'on attend de la part des deux candidats ce mercredi soir.