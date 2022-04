Présidentielle 2022 : l'alternative proposée par les partis pour faire votre procuration

"Remplissez le formulaire suivant pour faire procuration. Un volontaire ira porter votre procuration et votera pour vous." Il ne reste que quelques jours pour réaliser sa procuration afin de voter au second tour de la présidentielle 2022. Si vous ne faites pas assez confiance à vos proches ou s'ils ne sont tout simplement pas disponibles le jour du scrutin, vous pouvez confier votre vote aux équipes des deux candidats : Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Deux plateformes ont été mises en place sur les sites de M La France (site officiel de la candidature de Marine Le Pen) et de Avec Vous (site de la campagne d'Emmanuel Macron). Elles permettent aux sympathisants des deux camps de donner procuration à des volontaires du parti - ou non - qui iront voter pour eux. Mais elles ne dispensent pas de la faire valider en commissariat.

Cette démarche est facilitée par un changement dans la procédure de procuration : il est désormais possible que le mandataire ne dépende pas du même bureau de vote que la personne ayant fait sa procuration mais devra tout de même y voter. Ainsi, tout le monde peut recevoir une ou deux procurations et les équipes de campagne espèrent en tirer un bénéfice électoral.

À noter que Le Rassemblement national et LaRem permettent également de se porter mandataire. Il suffit de remplir un formulaire sur les mêmes sites avec ses informations personnelles et ses disponibilités.