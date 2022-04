Présidentielle 2022 : Jean Castex peut-il rester à Matignon si Marine Le Pen est élue ?

Jean Castex restera-t-il en fonction à l'issue des résultats du second tour de l'élection présidentielle ? Le Premier ministre a déclaré ce mardi 19 avril sur France Inter que tout dépendra "du sort des urnes dimanche" 24 avril.

Dès lors, si le président-sortant Emmanuel Macron est réélu, l'actuel Premier ministre a assuré qu'il présentera sa démission et celle de son gouvernement dans "les jours qui suivront, comme le veut la tradition". Mais si c'est Marine Le Pen qui venait à remporter l'élection dimanche prochain, Jean Castex a laissé sous-entendre la possibilité de rester à Matignon jusqu'aux législatives. Peut-il décider de rester à son poste de Premier ministre si la candidate du RN est élue ?

Traditionnellement, le Premier ministre présente sa démission et celle de son gouvernement au lendemain des élections législatives, après dissolution de l'Assemblée, ou au moment de l'élection présidentielle. Dans ces cas-là, il s'agit d'une "démission de courtoisie", tel que l'explique le site Vie publique. C'est une pratique constante sous la Ve République, mais ce n'est pas explicitement prévu dans les textes juridiques.

Jean Castex peut librement décider de rester à Matignon jusqu'aux législatives

Comme aucun texte n'oblige le Premier ministre à présenter sa démission après l'élection du nouveau président, en théorie, Jean Castex pourra librement décider de rester à Matignon jusqu'aux législatives si Marine Le Pen est élue.

Le fait de rester pourrait ainsi permettre d'éviter que Marine Le Pen nomme un gouvernement provisoire et ne prenne des décisions avant que les nouveaux députés ne soient élus. D'autant plus que ce ne sera qu'après les élections législatives des 12 et 19 juin prochains qu'un gouvernement pourra être mis en place, puisque la nomination du Premier ministre dépend de la composition politique de la future Assemblée, qui valide à la majorité le nom proposé.