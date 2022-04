"Je trouve qu’il faut avoir beaucoup de courage et que les Français sont très ingrats." Le père du président sortant, Jean-Michel Macron, n'y va pas de main morte quand il s'agit de défendre l'action de son fils à la tête de l'État, qu'il décrit comme une source "d'admiration". Pour autant, il avoue, dans cette interview donnée à l'Est Républicain mardi 19 avril, "approuver 90 % de ce qu’il fait". "On n’est jamais d’accord à 100 %. Je ne suis pas un adepte d’une secte", commente l'ancien neurologue.

Il estime que son fils a eu du "courage" et du "mérite" que ce soit dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 ou celle de la guerre en Ukraine. "Il n'y a pas beaucoup de dirigeants européens qui ont fait ce qu'il a fait", ajoute-t-il. C'est donc tout naturellement que Jean-Michel Macron s'estime "confiant" quant à l'issue du second tour, dimanche 24 avril, même s'il se doute que ce sera "serré".

On apprend par ailleurs que père et fils se côtoient peu. "La dernière fois qu'(Emmanuel Macron) est venu gentiment me voir ici, dans la maison où il a grandi, c'était le 21 novembre 2019, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle faculté des sciences d'Amiens(Somme)", précise-t-il.