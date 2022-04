Présidentielle 2022 : découvrez le plateau et les thèmes du débat Macron/Le Pen

Il s'agit de l'espace le plus contrôlé du moment. Aucun détail n'a été laissé au hasard et les tractations entre les équipes des deux candidats sont toujours en cours. C'est un plateau de 1.000 m², sans public qui accueillera Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le match retour de leur grande confrontation.



Au centre de ce plateau, où un bleu profond domine, on trouvera deux bureaux, appelés des "desks" dans le jargon. Sur chaque desk, un chrono qui donne le temps de parole restant pour chaque thématique, car l'émission sera découpée en 8 thématiques par tranches de 20 minutes pour une durée d'émission "théorique" de 140 minutes.

L'émission commencera sur le sujet principal de cette campagne : le pouvoir d'achat. Suivront, dans l'ordre : l'international, notre modèle social (retraite, santé, dépendance), l'environnement, la compétitivité, la jeunesse et l'éducation, la sécurité et, enfin, les questions de gouvernance.

Trois tirages au sort ont eu lieu pour déterminer la position et l'ordre de passage des candidats. Emmanuel Macron sera placé à gauche et Marine Le Pen à droite. Une situation inversée par rapport à 2017. C'est Marine Le Pen qui prendra la parole en premier sur la question d'introduction des journalistes Léa Salamé (pour France 2) et Gilles Bouleau (pour TF1). Les journalistes seront d'ailleurs face aux candidats dans une conception "à l'américaine) et plus entre eux comme la dernière fois. La situation sera inversée pour la carte blanche finale : Emmanuel Macron commencera et Marine Le Pen aura le dernier mot.

Sur le premier thème, c'est Marine Le Pen qui s'exprimera en premier. Emmanuel Macron sera le premier sur la question de l'international. Et ainsi de suite, chacun son tour, sur chacune des thématiques. Les équipes et les chaînes continuent à l'heure actuelle de dialoguer sur d'autres détails dont la température de la pièce, la puissance des éclairages, la distance entre les candidats ou encore l'épineuse question des plans de coupe.