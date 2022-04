Léa Salamé animera le débat de l'entre-deux tours ce mercredi 20 avril à 21 heures. Invitée au micro de RTL ce mardi 19 avril, la journaliste de France 2 a confié à Pascal Praud que "la pression monte". Sur le plateau, elle encadrera le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec le journaliste Gilles Bouleau (TF1).

"Nous sommes en pleine répétition avec Gilles Bouleau", détaille-t-elle. "On a bossé pour peaufiner les questions et l'ordre des questions", commence-t-elle. Puis elle ajoute : "comment poser les questions, qui soient les plus plates possible". "Parce que c'est vraiment pas un moment où il faut la ramener quand on est journaliste", assure Léa Salamé.

Pour la journaliste, le débat de mercredi soir sera un "exercice de sobriété et d'humilité". "On est au service des Français pour poser les questions qu'ils se posent et pas pour briller", affirme-t-elle. "C'est vraiment un job de modérateur. Tout est extrêmement chronométré et millimétré", détaille Léa Salamé. Habituée des interviews, elle explique que ce nouvel exercice est très différent de ce qu'elle fait au quotidien.