Présidentielle 2022 : dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours

Le sujet du jour. Le 2 mai 2007, la journaliste Arlette Chabot arbitrait le débat de l'entre-deux-tours présidentiel avec Patrick Poivre d'Arvor. Sur le plateau, la socialiste Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy de l'UMP, s'affrontaient. Pendant deux heures et demi, les candidats se coupaient la parole, s'interrogeaient et s'interpellaient, devant des millions de téléspectateurs.



Pourquoi on en parle ? Que se passe-t-il avant le lancement du générique ? Comment s'organise un débat ? Comment est-il préparé ? La tension entre les candidats est-elle palpable ? Quel souvenir garde Arlette Chabot de ce débat ?

L'analyse. "Chacun se prépare, chacun arrive avec quelques proches, soit membres de la famille, soit des amis, en tout cas des proches des politiques qui ont préparé le débat avec les candidats. Chacun s'enferme dans sa loge. Il y a ceux qui sont membres de cet entourage et qui vont, encore une fois, revoir le plateau, le studio et veiller à ce que tout soit absolument comme ils l'avaient imaginé, défini, demandé, exigé. L'un des points essentiels entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'était la température du studio", explique la journaliste et animatrice, Arlette Chabot.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.