L'échéance de la présidentielle se rapproche à grande vitesse pour Emmanuel Macron. À 49 jours du premier tour, le Chef de l'État n'est toujours pas candidat et il n'aurait pas prévu de l'annoncer avant le 28 février, voire le 4 mars, date limite pour déposer les 500 parrainages au Conseil constitutionnel.

Mais dans l'ombre, sa campagne s'organise, elle est même quasiment déjà prête : meeting, thèmes, et même choix des hommes. Tout est fait pour que le candidat Macron puisse mener une campagne éclaire.

Dimanche, on apprenait que la socialiste Elisabeth Guigou rejoignait l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, mais plusieurs autres figures de la macronie vont mener "le combat". À commencer par l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, présent à ses côtés depuis le début et à l'Élysée en 2017, comme secrétaire général : Alexis Kohler. Il accompagnera le Président-candidat lors de tous ces déplacements et jouera le rôle de conseiller.

Le Journal du Dimanche révèle aussi que deux de ses conseillers à l'Élysée vont rejoindre l'équipe de communication de la campagne. Il s'agit de Jonathan Guémas et de Clément Leonarduzzi.

Plusieurs membres du gouvernement vont être impliqués

Par ailleurs, des figures bien plus connues devrait jouer des rôles clés durant les prochaines semaines, comme Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement va devenir pendant quelques semaines le porte-parole de campagne. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie aurait lui été choisi pour le poste stratégique de directeur de campagne.



RTL le révélait ce lundi matin : plusieurs proches du Chef de l'État organisent des diners pour récolter les fonds nécessaires. On retrouve à la manœuvre Thierry Solère et le député du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, pressenti pour être le futur trésorier de la campagne. Et aussi parfois le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

D'autres ministres participent aussi à ces dîners, mais de façon plus éloignée : Marlène Schiappa et Agnès Pannier-Runacher.

L'objectif de cette équipe de campagne, comme le révèle L'Opinion, serait de réussir à livrer début mars dans les boîtes aux lettres des Français le programme d'Emmanuel Macron.