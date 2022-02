Présidentielle 2022 : "Pas impossible que je donne à Macron l'occasion d'être là pendant 10 ans", dit Leconte

À quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle, c'est désormais un exercice auquel se prêtent les invités du Journal Inattendu le samedi sur RTL : la minute présidentielle. Ce samedi, c'est au tour du réalisateur Patrice Leconte de livrer son regard sur la campagne, qu'il suit "de très loin. La campagne va beaucoup plus vite que moi".

Quant au sujet qu'il souhaiterait absolument voir le prochain président prendre en compte, il répond : "Trop de sujets, tous les sujets. Mais je voudrais vraiment que le prochain, quel qu'il soit, arrive à faire en sorte qu'on ne soit pas à 50/50 dans ce pays". Le réalisateur n'est pas encore décidé à 100% sur le nom qu'il glissera dans l'urne. "Il n'est pas impossible que je choisisse dans l'isoloir", dit-il.

"Il n'est pas impossible non plus que je donne à Emmanuel Macron l'occasion d'être là pendant dix ans au lieu de cinq ans", précise-t-il, ajoutant être sûr de ne pas voter "pour quelqu'un que je n'aime pas et qui, malgré la première lettre de son nom, n'est pas Zorro".