Éric Zemmour a choisi de débattre avec la candidate des Républicains Valérie Pécresse jeudi 10 mars. Mais désormais, il va être moins présent à la télévision, et pour cause : son temps de parole et d'antenne est bientôt épuisé.

D'autant plus que la deuxième période de l'équité renforcée entre les 12 candidats officiels a débuté le 8 mars dernier. Le temps de parole édicté par l'Arcom impose que les médias assurent "l'équité des temps de parole et des temps d'antenne entre les candidats et leurs soutiens [...] dans des conditions de programmation comparable". Et le dernier jour d'équité correspond au jour du plus grand meeting de sa campagne au Trocadéro le 27 mars, où le candidat de Reconquête espère rassembler les foules et donner l’illusion d’un mouvement de masse quels que soient à ce moment-là les intentions de vote.

Si Éric Zemmour souhaite que son meeting soit retransmis ce jour-là, il faut que ses apparitions dans les médias soient plus limitées. En effet, en raison de son temps de parole qui était épuisé le 6 mars dernier, son dernier meeting à Toulon, où Marion Maréchal affirmait son ralliement au candidat, a été diffusé par BFMTV... sans le son.

Pour rappel, la règle de l'équité doit être parfaitement respectée à la télé et à la radio entre les 12 candidats... mais n'intervient pas sur les réseaux sociaux, où les candidats peuvent continuer de prendre la parole autant qu'ils le veulent. En faisant toutefois attention de ne pas confondre leur compte officiel et leur compte de campagne, comme ça a été le cas d'Emmanuel Macron qui, après avoir utilisé de manière frauduleuse son compte Twitter officiel, a été rappelé à l'ordre et a dû supprimer sa "Lettre aux Français" de ses réseaux.