Présidentielle 2022 : pourquoi tant de politiques disent-ils du bien de Fabien Roussel ?

C’est un vrai phénomène : les gens de droite adorent Fabien Roussel. Au gouvernement, des ministres venus de la gauche en ont aussi dit le plus grand bien. Et même au Rassemblement national, il y a du respect c’est vous dire. Fabien Roussel est pro-nucléaire, lui, il veut du boulot, pas des allocations sociales. Il promeut la valeur travail, aime la chasse aussi et il est très au clair sur la laïcité. Il coche toutes les cases.

Ça détonne à côté des autres candidats de gauche et surtout de Jean-Luc Mélenchon, l’ancien partenaire des cocos. Ils s’étaient rangés derrière la France Insoumise, sans grand succès, aux deux dernières élections présidentielles. Pour 2022, c’est fini ! Et pour leur retour dans la compétition suprême, se démarquer ne leur fera pas de mal. Leur candidat Fabien Roussel n’est pas très connu, mais il y travaille.

Il se fait remarquer et pour ça, rien ne vaut une petite polémique dans un verre de rouge pour faire frémir la notoriété du candidat communiste. Cette polémique, c’est parce qu’il a dit il y a un peu plus de 10 jours sur France 3 : "Un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, c’est ça la gastronomie française". Les écolos végans ont sursauté sur les réseaux sociaux, d’autres y ont vu une franchouillardise, au relent nationaliste, on polémique de peu en ce moment...

On l'apprécie parce qu’il embête le reste de la gauche

Sandrine Rousseau, la candidate contrariée des écolos a tenu à dire que "le couscous était le plat préféré des Français". Oui, c’est ça les débats à gauche. Fabien Roussel n’en demandait pas tant, on a parlé de lui. À droite et dans la majorité, on l’apprécie parce qu’il embête le reste de la gauche. Fabien Roussel et son équipe ne sont pas dupes, ils comptent bien en profiter pour pousser leurs différences avec le reste de la gauche.

Aujourd’hui, la droite et la macronie l’aiment bien, aussi parce qu’il est à 2% dans les sondages et parce qu’il n’a pas encore dévoilé son programme, il le fait lundi. Le slogan de sa campagne présidentielle, c’est "La France des jours heureux". Avec une fiscalité bien plus rude avec les riches, détaille l’un de ses proches, la retraite à 60 ans et la nationalisation de quelques banques. Les communistes restent bien communistes même s’ils plaisent à la droite.

Fabien Roussel sera l’invité dimanche à midi du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro. Dans la deuxième partie de l’émission, il sera face à la ministre Marlène Schiappa.