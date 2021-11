INVITÉ RTL - Coronavirus : la stratégie du gouvernement "crée de la défiance", selon Troussel

Le département de Seine-Saint-Denis fait face, comme le reste de la France, à la 5e vague et donc à une campagne massive de rappel vaccinal. À ce sujet, Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a poussé un coup de gueule sur Twitter : "Je suis atterré par le niveau d'impréparation du gouvernement dans ses annonces". Invité sur RTL, l'élu s'est expliqué.

"Visiblement le gouvernement est adepte de la formule : l'intendance suivra. Il fait des annonces, les autorités locales nous n'étions pas informées de ce que nous devions faire 48 heures plus tard", dit-il. Stéphane Troussel critique notamment la stratégie du gouvernement : "On ne peut pas être dans cette stratégie nationale descendante en permanence parce qu'on en voit les limites. Il faut tirer des leçons des séquences précédentes. Ce sont les territoires où les populations sont les plus vulnérables qui seront à la traine".

"Potentiellement j'ai un million de personnes à vacciner d'ici le 15 janvier, ça s'organise", poursuit-il, expliquant que la stratégie de cette campagne de dose de rappel "crée de la défiance et finalement va aggraver les fractures sociales et territoriales". Selon l'élu, "il faut tenir compte des épisodes précédents. Je sais que ce système d'inscriptions en ligne par les plateformes, ça crée des inégalités. On a tout un dispositif à remettre sur pieds le plus rapidement possible".