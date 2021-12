Présidentielle 2022 : Le Pen, Roussel, Mélenchon... Pourquoi les candidats à la présidentielle vont en Outre-mer

Le communiste Fabien Roussel doit se rendre à La Réunion du 16 au 21 décembre. L’insoumis Jean-Luc Mélenchon s’est rendu ce mardi à la Guadeloupe avant d’aller à la Martinique à partir du vendredi 17 décembre. Et Marine Le Pen a présenté mardi son programme pour l’Outre-mer avant de s’envoler pour Mayotte puis La Réunion.



Pour Marine Le Pen, les territoires d'Outre-mer doivent retrouver une place centrale. La candidate les juge actuellement "méprisés". "Sous ma présidence et sous mon gouvernement, la France d’outre-mer si chère à mon cœur retrouvera la place centrale qui est la sienne", a-t-elle promis lors d’une conférence de presse. La candidate d’extrême droite souhaite créer "un grand ministère d’Etat de la France d’outre-mer et de la politique maritime". Chaque territoire serait alors doté d’un "navire de souveraineté" militaire. L'objectif est de lutter "sans concessions" contre l’immigration illégale.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a particulièrement évoqué le problème de la gestion de l'eau. Avant son départ, le candidat de La France Insoumise a saisi la Défenseure des droits sur "la violation du droit à l’eau" pour la population de la Guadeloupe. "Le droit à l’eau et à l’assainissement de nos concitoyens y est bafoué, entraînant la violation en cascade de droits fondamentaux connexes : notamment le droit à l’éducation et le droit à la protection de la santé", a-t-il co-écrit avec la chef du groupe parlementaire Mathilde Panot et le député de la Guadeloupe Olivier Serva.



Et enfin, le leader du PCF a demandé en novembre dernier un "plan d'urgence pour les territoires d'Outre-mer". Fabien Roussel appuyé l'impact de la pandémie du coronavirus, où le risque d'un soulèvement populaire est "immense". "Les besoins sont considérables, en matière de santé publique, bien sûr, mais aussi pour tout ce qui concerne les biens de première nécessité", explique le candidat à la présidentielle.