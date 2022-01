Poussés par un prix du pétrole en hausse, les carburants vont de record en record depuis le début de l'année, avec le gazole qui a dépassé pour la première fois les 1,60 euros le litre. Une tendance qui risque de se poursuivre, tant les tensions sur les marchés de l'énergie restent vives.

Le sujet du pouvoir d'achat fait partie des principales préoccupations des Français. Le candidat communiste Fabien Roussel veut ainsi "reprendre le pouvoir à la finance et proposer aux Français de construire ensemble la France des jours heureux".

Lors de son discours de rentrée au siège du PCF à Paris le 17 janvier, le candidat, crédité de 2% des intentions de vote dans les sondages, s'est dit notamment déterminé "à augmenter les salaires". Il a aussi promis d'"investir dans nos services publics en recrutant 500.000 agents publics", de "sortir des énergies fossiles et baisser les factures de gaz et d'électricité des ménages comme des entreprises, en investissant dans un mix énergétique nucléaire et renouvelable", ou encore de "réindustrialiser la France" et "produire en France".



