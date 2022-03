Présidentielle 2022 : pour Praud, Rousseau a "contaminé" et "handicapé" la campagne de Jadot

Dimanche 27 mars, des milliers de partisans d'Eric Zemmour, réunis sur l'esplanade du Trocadéro à Paris pour le meeting du candidat de Reconquête, ont scandé à plusieurs reprises "Macron assassin !" "Il n'y a plus de respect de la fonction présidentielle", a déploré Cédric dans Les Auditeurs ont la parole.

"On paye l'exécrabilité de cette campagne", a ajouté l'auditeur, qui la juge "dégueulasse". Selon lui, les candidats à l'élection "beuglent la démocratie". Ce à quoi a réagi Pascal Praud prenant l'exemple de Sandrine Rousseau : "Elle n'a jamais accepté le verdict des urnes de son propre parti, elle n'a fait que contaminer la campagne de Yannick Jadot (...) C'est peut-être elle qui a handicapé la campagne".

Et le journaliste de poursuivre : "Au-delà de ce qu'il s'est passé au Trocadéro, on voit les tensions qui traversent la société ces derniers jours à Bastia, en Guadeloupe, sur les ronds-points. On a ce sentiment que la rancœur, quand ce n'est pas la haine, domine et forme ce long cortège de passions tristes".