Darmanin à l’Intérieur : Nadine Morano dénonce "une provocation" sur RTL

publié le 22/07/2020 à 08:13

Plus de 15 jours après sa nomination place Beauvau, Gérald Darmanin doit faire face à une polémique autour d'une accusation de viol qui continue d'empoisonner l'exécutif et fragilise le "premier flic de France". Interrogée sur RTL, mercredi 22 juillet 2020, Nadine Morano se montre à son tour très critique. "J’ai trouvé que cette nomination au ministère de l’Intérieur était une provocation. Je suis évidemment attachée à la présomption d’innocence, mais comme vous le savez un ministre en cause depuis la jurisprudence Balladur doit quitter le gouvernement", fulmine-t-elle.

Pour la députée européenne, cette affaire est d'autant plus choquante que Gérald Darmanin a été nommé à l'Intérieur. L'affaire étant toujours en cours, ce dernier pourrait donc être amené à être interrogé par des policiers sur lesquels il a une autorité hiérarchique. "C'est une erreur politique et de la provocation", conclut l'ancienne ministre déléguée chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle.



