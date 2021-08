Présidentielle 2022 : Michel Barnier candidat à la primaire de la droite

Un nouveau candidat à la primaire de la droite. L'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit devrait annoncer sa candidature ce jeudi 26 août au JT de 20h de TF1, selon les informations de RTL. Il sera donc le quatrième en lice.

Pour l'instant, en plus d'Eric Ciotti, qui selon nos informations officialisera sa candidature ce samedi devant ses partisans à Nice, sont officiellement candidats Valérie Pécresse et Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris.

Toutefois, l'incertitude sur cette primaire à droite subsiste. Le 25 septembre se tiendra un congrès LR qui l'actera ou non. Christian Jacob, le patron du parti, ne la souhaite pas et espérait que François Baroin soit candidat. Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez aimeraient que cette primaire soit ouverte. Ils ont publié une tribune en juillet en ce sens.