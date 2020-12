Brexit : "Il y a beaucoup de leçons à tirer", affirme Michel Barnier sur RTL

publié le 31/12/2020 à 18:45

Demain, 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera définitivement hors de l’Union européenne. Selon Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne en charge du Brexit, "il ne faut pas se réjouir" de ce divorce. Il y a surtout "beaucoup de leçons à tirer".

Pour Michel Barnier, ce divorce unilatéral après 47 ans de mariage "est un échec du projet européen", l'UE voit partir "un de ses membres importants". Le négociateur de l'Union européenne en charge du Brexit souhaite surtout tirer les leçons de cette décision populaire et ainsi "savoir pourquoi les Britanniques ont décidé de quitter l’Europe". Ce sont "des sentiments populaires partagés ailleurs qu'au Royaume-Uni", déplore-t-il.



Le but des négociations qui se sont déroulées ces derniers mois avec Londres était de mener à "un divorce économique et commercial ordonné, affirme Michel Barnier, le 'no deal' aurait été plus complexe à gérer." Ce dernier rappelle par ailleurs que le 1er janvier 2021 n'est pas réellement la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE. "Nous avons déjà organisé le divorce politique et institutionnel en début d'année, les Britanniques sont déjà sorti le 1er février", déclare-t-il. "Là il s'agissait de construire une relation nouvelle", confie Michel Barnier.

En ce réveillon de Nouvel An, ce dernier tient à souhaiter "une meilleure année" pour toutes les personnes touchées par la Covid et surtout "une bonne année aux britanniques".