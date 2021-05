publié le 09/05/2021 à 12:32

Invité du Grand Jury RTL ce dimanche 9 mai, Michel Barnier a préconisé la mise en place d'un moratoire "de 3 à 5 ans" sur l'immigration. L'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit estime qu'il faut stopper les regroupements familiaux et prendre le temps de "tout remettre à plat" en évaluant "toutes les procédures et toutes les politiques".

"Je pense qu'il faut décider dans ce pays un moratoire en matière d'immigration. Il faut prendre le temps de vérifier, d'évaluer, le cas échéant de changer les procédures, les pratiques, de faire le point", a-t-il affirmé sur l'antenne de RTL. Avant de préciser : "Evidemment, on va toujours accueillir des étudiants, c'est une des forces des universités françaises. Il y a toujours la question du droit d'asile que nous devons respecter".

Le membre des Républicains reprend à son compte une proposition formulée initialement par Marine Le Pen lors de la dernière campagne présidentielle. Mais il ne craint pas de heurter l'électorat centriste. "Je n’ai pas besoin de Madame Le Pen pour écouter et comprendre les problèmes des Français et pour apporter des solutions. C’est ça la responsabilité politique. Vous ne me ferez pas aller sur le terrain de la comparaison avec Madame Le Pen qui représente un parti dont on connaît l’histoire. Et moi j’ai de la mémoire comme militant gaulliste", a-t-il affirmé.

Michel Barnier préconise "un moratoire de 3 à 5 ans" sur l'immigration "le temps d'évaluer toutes les politiques et toutes les procédures"#LeGrandJuryhttps://t.co/9ws4x4sWCI pic.twitter.com/7kUsfgEGjW — Le Grand Jury (@LeGrandJury) May 9, 2021