Jean-Luc Mélenchon et son équipe de campagne proposent un nouveau jeu vidéo : LAECestTOI. Présenté par le Discord Insoumis peu de temps après la fin du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, le jeu met en scène le candidat de la France Insoumise, combattant "l'urgence écologique, l'injustice, les défis de notre temps et le repli sur soi".

"LAECestTOI" est disponible directement depuis un navigateur internet ou en téléchargement sur ordinateur ou Android. Le jeu s'inspire directement de "puzzle game" comme "Baba Is You", dont le créateur à donné l'accord aux équipes insoumises pour s'inspirer du principe.

Le but du jeu est de se battre contre ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon, comme les changements climatiques et l'injustice, en changeant les règles. La démarche vise à attirer l'électorat joueur de jeux vidéo à deux semaines du premier tour.

Jean-Luc Mélenchon s'est d'ailleurs souvent positionné en faveur de l'industrie du jeu vidéo, notamment au début de l'épidémie de Covid-19, lorsque les rayons de jeux vidéo étaient fermés. "Je vais vous donner un (…) exemple qui montre le caractère absurde, bureaucratique, technocratique des décisions prises : alors on ouvre les librairies, on ouvre les disquaires, et les jeux vidéo ? C'est la première industrie culturelle du pays" avait considéré le candidat Insoumis, estimant que les jeux vidéo étaient "essentiels".

Jean-Luc Mélenchon avait déjà créé un jeu vidéo en 2017

Pour sa précédente campagne en 2017, les militants derrière Jean-Luc Mélenchon avaient également sorti un jeu vidéo à son effigie. Le jeu Fiscal Kombat, inspiré du jeu de combat Mortal Kombat, mettait en scène un personnage pixelisé représentant Jean-Luc Mélenchon devant faire les poches de plusieurs personnalités de l'époque pour financer les mesures de son programme. On y retrouvait, par exemple, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds Monétaire International à l'époque, et Pierre Gattaz, qui était alors président du Medef.

Une édition européenne avait également vu le jour en 2019. Cette fois-ci, le but était de "terrasser les évadés fiscaux et leurs complices".