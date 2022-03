Présidentielle 2022 : jusqu’à quand peut-on faire une procuration ?

L'élection présidentielle approche. Le premier tour aura lieu le 10 avril prochain et le second le 24 de ce même mois. Si vous n'êtes pas dans votre commune pour glisser un bulletin dans l'urne, il est possible de faire une procuration à un mandataire.

Pour la faire, il faut se rendre dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie (avec une pièce d'identité) pour remplir le formulaire en question. Il est également possible de remplir en ligne, sur le site prévu à cet effet, une demande de procuration qu'il faudra ensuite faire viser en commissariat ou auprès des gendarmes.

Il est possible de faire la procuration à tout moment et jusqu'au jour du vote, mais il est conseillé de la faire le plus tôt possible, à cause des délais d'acheminement. En pratique, vous risquez de ne pas pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas la procuration à temps.