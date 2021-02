Coronavirus : une pandémie provoquée par les changements climatiques ?

publié le 10/02/2021 à 14:27

Des températures plus élevées, des environnements plus propices à la multiplication des chauves-souris, et davantage de coronavirus. C'est le scénario qu'avance une nouvelle étude, publiée le 5 février dans la revue Science of the Total Environnment par des chercheurs du département de Zoologie de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni.

"Le nombre de coronavirus présents dans une zone est fortement corrélé à la quantité d'espèces de chauves-souris présentes sur place, explique l'étude, qui est, elle, affectée par les conditions climatiques qui entraînent la distribution géographique de ces espèces".

Les chercheurs ont identifié une "zone à risque", particulièrement touchée par une présence accrue de chauves-souris consécutives à une hausse des températures, entre la province de Yunnan, au Sud de la Chine, et les régions avoisinantes en Birmanie et au Laos.

Une piste déjà avancée

Quelques limites ont cependant été soulevées. Interrogé par l'AFP, Robert Meyer, un des auteurs de l'étude, a lui-même expliqué : "nous sommes loin de dire que la pandémie ne serait pas survenue sans le réchauffement climatique", mais ajoute : "il me semble difficile de dire que cette augmentation du nombre de chauves-souris et des coronavirus qu’elles portent le rende moins probable".

Un autre chercheur, cité par le site d'information environnemental CarbonBrief, avance que l'étude formule "trop de présomptions (...) pour conclure que le changement climatique aurait pu augmenter les chances de l'apparition d'une pandémie de cette façon".

Sans conclusions définitives, plusieurs analyses ont déjà lié changements climatiques et pandémies. "Il n'y a pas de grand mystère sur l'origine sur les causes de la pandémie de Covid-19", avançait Peter Daszak, président de l'EcoHealth Alliance, une ONG dédiée à la protection de l'environnement face aux maladies infectieuses, dans le cadre d'un panel de l'ONU en octobre dernier.

"Les mêmes activités humaines qui amènent les changements climatiques et la perte de biodiversité conduisent aussi à un risque pandémique plus élevé par leurs effets sur l'environnement", concluait-il.