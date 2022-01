Présidentielle 2022 : Marion Maréchal dit "réfléchir" à soutenir Éric Zemmour

"Je réfléchis". Marion Maréchal n'a pas encore pris sa décision, mais a relancé le débat ce vendredi 28 janvier en annonçant un possible ralliement à Éric Zemmour.

Dans une interview au Parisien, celle qui a longtemps milité pour une union entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, l'assure : elle n'a pris "aucune décision" et se prononcera "à la fin du mois de février". La directrice de l'Issep, son école de sciences politiques à Lyon, partage dans les très grandes lignes le programme d'Éric Zemmour, notamment la vision conservatrice et identitaire, mais elle ne "veut pas recréer des fractures familiales". Elle considère également que ce dernier "a fait beaucoup de progrès depuis son entrée en campagne", que ce soit "dans la gravité, la posture ou sur le ton".

Cependant, une chose est sûre : elle ne se prononcera pas en faveur de sa tante. L'ex-députée du Vaucluse "ne se reconnait plus" dans les idées de Marine Le Pen, à qui elle reproche "des allers-retours incessants dans ses propositions politiques".

Toutefois, la décision semble prise, comme elle l'avoue à demi-mot. "Ça fait un an que la politique me titille", assure-t-elle, confirmant que si elle rejoint le candidat de Reconquête, "ce n’est pas juste pour passer une tête et dire coucou : ça veut dire revenir en politique et donc quitter l’Issep. C’est un vrai choix de vie, une décision lourde", confie celle qui est enceinte de quatre mois et qui accouchera au moment du second tour des législatives.

Gilbert Collard "attend" Marion Maréchal

Une annonce qui n'est pas passée inaperçue dans le camp de l'ancien polémiste de Cnews. Sur BFM, le récent transfuge du RN, Gilbert Collard a déclaré "attendre" Marion Maréchal et se dit "persuadé qu'elle rejoindra Éric Zemmour".

Un ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour serait en tout cas un nouveau coup dur pour Marine Le Pen, qui voit ses dernières semaines plusieurs de ses fidèles rejoindre le camp du candidat de Reconquête, comme Damien Rieu, un ami très proche de... Marion Maréchal. En tout cas, elle l'assure : son départ chez Éric Zemmour entrainerait une vague de départ au Rassemblement national. "Beaucoup de gens au RN essaient de savoir ce que je vais faire. Certains conditionnent leur départ au mien", raconte-t-elle.