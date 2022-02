Présidentielle 2022 : les similitudes entre les arguments de Pécresse et Woerth pour quitter LR

Crédit : Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Valérie Pécresse et Éric Woerth lors d'un meeting en 2017.

Période compliquée pour Valérie Pécresse. Talonnée dans les sondages par Éric Zemmour, la candidate LR doit faire à la défiance d'une partie des siens et voit également certains poids lourds de son parti faire défection. Le dernier en date ? Éric Woerth qui a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron.

"Je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la mienne, une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même" explique-t-il dans une interview donnée au Parisien. "Je crois en un modèle de progrès, français et européen. Je m'intéresse plus à la France de mes enfants qu'à celle de mon enfance. La mission d'un président est de rendre les Français collectivement plus heureux" continue ce proche de Nicolas Sarkozy.

Des arguments qui rappellent ceux employés par Valérie Pécresse lorsqu'elle avait annoncé son départ des Républicains en 2019. Quelques jours après la déroute du parti aux élections européennes, qui avait entraîné le départ de Laurent Wauquiez, la présidente de la région Île-de-France avait déploré la "ligne conservatrice" de son parti.

Retour chez LR

"Je ne pouvais plus être utile à mon pays dans mon parti" avait-elle également déclaré. Avant de conclure "tous ceux qui sont aujourd'hui dans le parti, qui sont aux responsabilités dans le parti, y compris les parlementaires, ne souhaitent pas ouvrir une réflexion sur la France d'aujourd'hui".

Valérie Pécresse était revenue chez LR en fin d'année dernière afin de pouvoir participer à la primaire organisée par le parti. La candidate à la présidentielle avait rendez-vous ce vendredi 11 février avec Nicolas Sarkozy à deux jours de son premier grand meeting à Paris.