Présidentielle 2022 : le PS vit "à côté du pays", tacle Florian Bachelier sur RTL

publié le 02/03/2021 à 09:59

Ce week-end, le journal Libération a consacré sa Une aux électeurs de gauche qui ne voteront plus jamais pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Autrement dit, qu'ils ne feront plus barrage à l'extrême-droite. Dans une tribune, Olivier Faure, le secrétaire général du Parti socialiste y fait le même constat.

Pour Florian Bachelier, député LaREM d'Ille-et-Vilaine et ancien socialiste, le PS vit "à côté du pays". "La réflexion que je me faisais en venant d'où je viens (ndlr : le PS), c'est qu'on a, avec Olivier Faure, avec Anne Hidalgo, avec un certain nombre de caciques du Parti socialiste, l'impression qu'ils vivent dans un monde imaginaire, dans un monde parallèle, qu'ils vivent en réalité à côté du pays", tacle l'élu breton sur RTL.

"La France n'est pas un parti politique. La France est une nation", pérore le député qui estime que les socialistes ne se sont "jamais remis vraiment du choix des Français en 2017, qui consistait à dire qu'il fallait dépasser ce clivage, cette lecture clivante gauche-droite". Pour Florian Bachelier en effet, "les gens de gauche ne sont pas en train de se demander tous les matins si les décisions qu'on prend sont de gauche ou de droite".



"Le Parti socialiste est mort"

Et l'élu de dresser un constat sévère sur son ancienne famille politique. "Le Parti socialiste est mort à partir du jour où il a arrêté de produire des idées", estime-t-il, "à partir du moment où il a abandonné l'idée d'universalisme, de laïcité de l'école, de la République, de sécurité, d'espérance".

Face à l'extrême-droite et au duel annoncé Macron-Le Pen en 2022, Florian Bachelier l'assure : "les seuls à dénoncer l'imposture du Rassemblement national depuis quatre ans, c'est La République en Marche, c'est la majorité présidentielle".