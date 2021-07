Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse : trois présidents de régions, largement réélus lors des scrutins de juin 2021, et qui ambitionneraient de se présenter à l'élection présidentielle. Le premier a déjà fait connaître ses intentions à de nombreuses reprises et indiqué qu'il ne souhaitait pas participer à une primaire. Les deux autres, à l'inverse, ont lancé un appel dans Le Figaro pour l'organisation d'une "primaire ouverte de la droite et du centre".

Dans ce contexte de désaccord, Gérard Larcher recevra les candidats potentiels de 2022 le mardi 20 juillet, comme il l'a confirmé au micro de RTL. "La victoire de la droite et du centre aux régionales (la droite a remporté 7 des 13 régions métropolitaines, ndlr) nous oblige", a assuré le président du Sénat, qui voit "la possibilité d'écrire un autre scénario qu'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron".

Le Sénateur voit cependant une condition indispensable pour un tel succès : "il faut un seul candidat" pour la droite. Un obstacle qui n'effraie pas Gérard Larcher, qui assure que "dans la diversité de ses candidatures il y a la possibilité d'avoir un sens de l'intérêt général".

"Xavier Bertrand est aujourd'hui en tête dans les enquêtes d'opinion, mais il n'est pas encore partagé qu'il soit le candidat qui s'impose", a-t-il conclu, assurant qu'une décision serait prise fin septembre pour savoir si une primaire sera organisée ou si un candidat sera immédiatement désigné.

Gérard Larcher a par ailleurs minimisé l'importance d'une éventuelle candidature à la présidentielle d'Eric Zemmour : "Chacun peut être candidat, encore faut-il avoir les parrainages. On verra". Il n'a pas souhaité classer le polémiste, condamné à deux reprises pour "provocation à la haine", à l'extrême-droite de l'échiquier politique, estimant que "ce qu'il exprime est ressenti par une partie des Françaises et des Français".