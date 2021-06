L'éditorialiste Éric Zemmour fait planer le doute autour de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022. Il a mis en cause la "stratégie de dédiabolisation" de Marine Le Pen qui la fait "parler comme Emmanuel Macron".

"Je ne vais pas commenter quelque chose qui n'existe pas", a d'abord soutenu la présidente du Rassemblement national au micro de RTL, avant de se raviser. Pour Marine Le Pen, Éric Zemmour "devrait dire s'il est candidat ou pas". "Il ne peut pas tenir des propos de candidat en se cachant derrière le rôle d'éditorialiste."

"J'entends beaucoup de constats, et peu de solutions", a critiqué Marine Le Pen. "Nous avons des divergences, j'attends d'ailleurs de savoir ce qu'il propose", a-t-elle poursuivi, en soutenant qu'elle n'a "pas peur de la démocratie" et qu'elle ne le considère "pas du tout" comme un danger. Elle ajoute que selon elle ce sont Les Républicains et Nicolas Dupont-Aignan qui devraient se préoccuper d'une éventuelle candidature du polémiste.