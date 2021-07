Qui sera le représentant des écologistes pour l'élection présidentielle au printemps prochain ? Ils sont quatre sur la ligne de départ. Leurs parrainages ont été validés la nuit dernière et ils s'affronteront lors d'une primaire en septembre.

Une primaire qui a été présentée ce lundi 12 juillet matin dans une brasserie parisienne et qui sera ouverte à tous ceux qui le souhaitent à partir de l'âge de 16 ans. Le vote se fera en ligne : on peut s'inscrire dès maintenant sur la plateforme lesecologistes.fr moyennant 2 euros. Sur la ligne de départ : deux femmes et deux hommes. Le député européen Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle, mais aussi Sandrine Rousseau : "Je suis écologiste, féministe, économiste, je suis enseignante chercheuse à l'université, je suis une mère et je suis une combattante", se décrit-elle.

Enfin, la députée ex-socialiste Delphine Batho, désormais à la tête de son propre mouvement : Génération Écologie. "Je porte l'autre écologie, celle qui assume sa dimension régalienne et républicaine. L'accélération du changement climatique ça devient une question de sécurité nationale", alerte-t-elle.

Premier enjeu : mobiliser largement pour donner une impulsion au futur candidat. Chacun des quatre prétendants le jure la main sur le cœur : cette fois, contrairement à 2017, pas question de s'effacer derrière quiconque. Les socialistes sont donc prévenus.

À écouter également dans ce journal :

Allocution de Macron - Le président s'adressera aux Français ce lundi à 20 heures. Vaccination obligatoire et passe sanitaire, cette allocution solennelle sent les restrictions.



Coronavirus - Depuis une semaine, la barre des 4.000 cas est de nouveau franchie, signant le retour de l'épidémie. De plus, le taux d'incidence remonte à 34 pour 100.000 habitants et sept départements sont au-dessus du seuil d'alerte de 50.



Fête nationale - Pour assister au défilé du 14 juillet mercredi, il faudra être muni d'un passe sanitaire et porter un masque. De plus, une jauge sera appliquée pour réguler l'accès le long de l'Avenue des Champs-Élysées.