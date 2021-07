Le député a été écarté de son poste de numéro 2 des Républicains mardi, notamment à cause de propositions jugées farfelues par la quasi totalité des cadres du parti. Guillaume Peltier réitère mercredi 7 juillet son soutien au président des Hauts-de-France pour l'élection présidentielle à venir. "Le candidat naturel est Xavier Bertrand", déclare-t-il au micro de RTL.

Ces déclarations interviennent en pleinte tourmente autour d'une primaire de la droite, réclamée par de nombreux ténors du parti, comme Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou encore Bruno Retailleau. "Je considère depuis longtemps, et je ne crois pas que les dernières heures me donnent tort, que la primaire est une machine à divisions", poursuit Guillaume Peltier, qui considère également qu'il s'agit d'une "machine à perdre".

"Xavier Bertrand est le seul capable de nous faire gagner et échapper au duo Macron-Le Pen", estime le député. Pour lui, le président des Hauts-de-France est un candidat "qui a gagné sa région, qui incarne une France populaire, qui n'a pas fait l'ENA, qui n'est pas haut-fonctionnaire et qui incarne une ligne sur trois valeurs essentielles : le travail, l'autorité face à l'islam politique et la liberté des provinces". Il correspondrait ainsi, selon Guillaume Peltier, aux attentes des Français.