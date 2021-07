Présidentielle 2022 : Florian Philippot annonce sa candidature

Florian Philippot, l'ex-numéro 2 du Front National, a annoncé mercredi 14 juillet dans la soirée, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, sur une ligne souverainiste prônant la sortie de la France de l'Union européenne. Dans un entretien accordé au Figaro il a déclaré : "Je pense que notre projet doit être présent à l'élection présidentielle. J'y serai donc candidat". Il assimile notamment les dernières mesures sanitaires annoncées par Emmanuel Macron à une "tyrannie".

Florian Philippot avait quitté le FN, devenu depuis Rassemblement national, à l'automne 2017. Depuis il avait fondé le parti Les Patriotes. Aux élections régionales de juin, sa liste avait obtenu 6,95% des voix la région Grand Est.

Avec sa candidature, Florian Philippot souhaite promouvoir le départ de la France de "toutes les instances supranationales qui nous font tant de mal : CEDH, Otan, Union européenne, Schengen...". Il a souligné la volonté "de sortir la France de l'Union européenne, le 'Frexit', est fondamentale pour moi. J'ai quitté le Rassemblement national au moment où il a décidé de ne plus mener ce combat et tourner la page du souverainisme."

Interrogé sur les nombreuses candidatures dans son camp, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, possiblement Eric Zemmour, Florian Philippot a expliqué que "si Marine Le Pen n'est pas au second tour, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même et à sa capitulation totale sur les questions sociales et de souveraineté". Quant à Éric Zemmour, "il a du panache, sa candidature serait légitime et nous verrons s'il sera candidat", a-t-il déclaré.