Présidentielle 2022 : "Il y aura un bulletin Anne Hidalgo le 10 avril", assure la candidate

Candidate officielle du Parti socialiste à la présidentielle 2022, Anne Hidalgo ne compte pas se retirer en dépit de sondages défavorables qui lui prêtent autour de 5% des intentions de vote. "Il y aura un bulletin Anne Hidalgo le 10 avril", a-t-elle affirmé lors du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro ce dimanche 31 octobre. La maire de Paris écarte l'idée de se rallier à une candidature de la gauche, comme celle de Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot.

"Je veux faire réussir la gauche, une gauche qui va gouverner, une gauche qui va porter très fortement le progrès social et la justice sociale qui manquent tant à notre pays", a affirmé la maire de Paris. "Aujourd'hui, on nous dit que la gauche serait aux alentours de 25% (d'intentions de vote) tous confondus. Je ne trouve pas ça satisfaisant donc on va élargir et moi je vais parler aux Françaises et aux Français de leur vie, leur situation et apporter des propositions", a également indiqué Anne Hidalgo.

