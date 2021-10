Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo lance son opération séduction

C'était le lancement de la campagne de la désormais candidate officielle du Parti socialiste à Lille samedi 23 octobre. Objectif : faire décoller une fusée qui, pour l’instant, reste sur le pas de tir, en bas des sondages derrière Jean-Luc Mélenchon, mais aussi l’écologiste Yannick Jadot.

Le PS n'a pas lésiné pour cette grande messe d'investiture. En terre historique de la gauche, avec un large public conquis d’avance, Martine Aubry ainsi que Bernard Cazeneuve ont apporté leur soutien à Anne Hidalgo. "Elle est maire de Paris, et alors ? Quelle fierté pour nous", a notamment insisté la maire de Lille.

Pourtant, la politique écologique que mène Anne Hidalgo dans la capitale, inquiète les socialistes. Cette dernières en a tenu compte et a insisté sur des mesures sociales comme une grande loi sur l'égalité salariale.

Les militants semblent, en tout cas, convaincus. "Depuis cinq ans, les ouvriers, les pauvres, les femmes sont oubliés et dans son discours elle a beaucoup parlé de l'égalité homme-femme et ça me plaît énormément" confie une femme présente. Lionel, lui, est enthousiaste : "Elle incarne vraiment le socialisme et la gauche".

Au-delà des militants, Anne Hidalgo doit désormais convaincre les électeurs. Un tout autre défi.