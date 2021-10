Présidentielle 2022 : le livre de Zemmour surclasse ceux de ses potentiels concurrents

À six mois de la présidentielle, ils sont nombreux à tenter de se faire une place dans les rayons des librairies. Une méthode qui leur permet surtout de faire leur promotion dans les médias.

Si la course à l'Élysée se jouait dans les librairies, un candidat toujours pas déclaré arriverait en tête. Éric Zemmour est la star des ventes avec, à la mi-octobre, plus de 205.000 exemplaires de son dernier ouvrage La France n'a pas dit son dernier mot écoulés, selon les chiffres d'Edistat.

Le polémiste se positionne très loin devant tous les autres prétendants à l'Élysée. Rapporté au nombre de jours en rayon, il en a vendu cinquante-huit fois plus que Michel Barnier et sa Grande Illusion et cent fois plus qu'Anne Hidalgo pour son livre Une Femme française. La maire de Paris arrive ainsi troisième sur le podium avec 2.141 exemplaires vendus en un mois.

"Ce n'est pas mauvais, c'est un livre qui s'inscrit dans la campagne et dépend de son évolution", explique Muriel Bayer, l'éditrice d'Anne Hidalgo. "Pour le moment, c'est un peu comme sa campagne, je ne peux pas vous dire que les ventes bondissent", poursuit-elle, "si Hidalgo tout à coup fait une percée on verra les ventes monter".

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a vendu 6.500 exemplaires de son dernier livre. Fabien Roussel, lui, a séduit un peu plus de 1.200 lecteurs. Quant aux autres candidats, ils n'ont pas choisi le livre pour faire campagne.