Présidentielle 2022 : LaREM lance sa "cellule riposte"

Est-ce le coup d'envoi de la campagne d'Emmanuel Macron ? La République En Marche active une "cellule riposte", avec des fiches sur les déclarations de chaque adversaire du chef de l'État, de Jean-Luc Mélenchon à Eric Zemmour, avec ce que les candidats disent aujourd'hui, mais aussi en mettant à contribution le placard à archives à la recherche des incohérences.

Le but : fournir des arguments aux Marcheurs pour qu'ils visent juste quand ils veulent taper l'opposition. Un membre du bureau exécutif déplore "la totale inorganisation de la riposte" jusqu'ici.



Les candidats ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Anne Hidalgo, par exemple, devrait être relativement épargnée pour l'instant, car les marcheurs ont tout intérêt à ce que la socialiste empêche l'écologiste Yannick Jadot de progresser dans les sondages. A contrario : Eric Zemmour aura un traitement de faveur



Le placard à archives tourne à plein régime pour lui. Des macronistes décortiquent ses passages dans On n'est pas couché, l'ancienne émission de Laurent Ruquier sur France 2, où Eric Zemmour intervenait entre 2006 et 2011. Toutes ses déclarations passées, ici ou là, sont épluchées. Exemple : le toujours pas candidat disait en Belgique en juin 2013 être favorable à la sortie de l'euro. Les Marcheurs veulent donc en faire un candidat du Frexit.

Autre exemple : Eric Zemmour veut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, et en même temps, il n'hésite pas à solliciter cette cour pour contester une condamnation. Bref, les macronistes ne veulent rien laisser passer car ils se disent qu'ils devront peut-être l'affronter au second tour.