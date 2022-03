Présidentielle 2022 : échange tendu entre Adrien Quatennens et Pascal Praud sur RTL

En 2014, Jean-Luc Mélenchon disait : "Gardons-nous d'aller en rajouter sur le Disneyland habituel, le méchant M. Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev, qui sont des gens aussi féroces qu'ont peut l'imaginer. Après tout ce sont des néonazis pour une partie d'entre eux." Des propos auxquels Pascal Pascal a fait réagir son invité Adrien Quatennens dans Les Auditeurs ont la parole.

Et le porte-parole du candidat de La France insoumise à la présidentielle n'a pas semblé apprécier. "Vous généralisez, il n'a pas dit que c'étaient tous des néonazis. Vous voulez qu'on fasse œuvre utile dans votre émission ou pas ?", réagit-il.

"Si vous voulez parler tout le temps, je vous donne le micro et je sors", s'agace Pascal Praud. "Vous allez m'apprendre la géopolitique ?", demande alors Adrien Quatennens. "Je ne vais rien vous apprendre du tout, répond sèchement le journaliste". Et l'échange de se tendre encore un peu plus : "- C'est moi qui vous pose les questions. - C'est moi l'invité politique donc c'est moi qui vais parler. - Vous avez une drôle de façon à la France insoumise d'imaginer le dialogue. - Vous ne dialoguez pas."

La France doit être indépendante, non-alignée Adrien Quatennens, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon

Après ces quelques phrases où le ton est monté, l'animateur a finalement posé sa question : "Est-ce Jean-Luc Mélenchon s'est trompé quand il disait Vladimir Poutine n'est pas un danger pour la paix dans le monde ?" Réponse de l'élu insoumis : "Vous allez ouvrir vos écoutilles et vous allez voir. Nous n'avions pas prévu l'invasion de l'Ukraine par la Russie (...) Ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans c'est que vous avez une dizaine d'endroits sur le Vieux continent où la question des frontières fait naître des tensions. La France doit être indépendante, non-alignée. La Russie n'a pas à envahir l'Ukraine et les Etats-Unis n'ont pas à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN."

Pour conclure, Pascal Praud assure qu'"il n'y a rien de personnel mais simplement un échange" et ajoute "Adrien Quatennens est un jeune homme brillant, sincère, authentique, pas facile à interviewer, pas facile de lui apporter la contradiction."