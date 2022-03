Une auditrice trouve la position de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, "plus que floue concernant le conflit en Ukraine". Est-il plus proche de la Russie que de l'Ukraine ? Adrien Quatennens, membre de son équipe de campagne, répond fermement au micro de RTL en assurant que "la position de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet ne souffre d'aucune ambiguïté". Il reconnaît toutefois que "sur fond de campagne présidentielle, certains candidats qui sont à la peine procèdent à toutes sortes de calomnies qui rendent, j'en suis d'accord, les choses assez difficiles à comprendre".

"En l'espèce, face à la situation que nous avons sous les yeux, nos propos sont clairs : Vladimir Poutine a choisi la guerre, il en est le seul responsable, il a envahi le voisin donc il contrevient au droit international, ce n'est pas acceptable" assure Adrien Quatennens. Il déclare que "il faut concourir à construire la paix" comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Adrien Quatennens rappelle qu'il n'est pas le seul à le dire, en citant "Nicolas Sarkozy" qui "disait exactement ce que dit Mélenchon [...] : entre la guerre totale entre puissance nucléaire ou la diplomatie, il n'y a pas d'alternatives".



Aujourd'hui, le leader Insoumis veut un "cessez-le-feu" et "le retrait des troupes russes d'Ukraine" en sanctionnant les "oligarques et toute la petite clic autour de Vladimir Poutine". Il condamne Poutine avec "la plus grande fermeté", a rappelé Adrien Quatennens. Pour lui, c'est simple : "la France doit être indépendante, non-alignée" et "la Russie n'a pas à envahir l'Ukraine, et les USA n'ont pas a intégré l'Ukraine dans l'Otan".

Des propos pro-poutine tenus en 2014 et en 2017

Mais Pascal Praud rappelle que "le problème de Mélenchon, ce n'est pas ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit hier"... Or, Adrien Quatennens soutient que Mélenchon "ne peut pas être taxé d'aucune complaisance avec le régime de Poutine". D'ailleurs, il assure que quand il se rend en Russie, Mélenchon rencontre "des opposants à Vladimir Poutine".

Il n'empêche que l'on peut reprocher des positions pro-poutine à Jean-Luc Mélenchon au même titre que ce que l'on reproche à Marine Le Pen ou à Eric Zemmour. En 2017, Jean-Luc Mélenchon affirmait qu'il "n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge, un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe". En 2014 aussi, le candidat Insoumis demandait d'arrêter d'"en rajouter sur le Disneyland habituel : le méchant Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev qui sont tout de même des gens tout aussi féroces, des néo-nazis".

Après un échange virulent avec Pascal Praud, Adrien Quatennens a répondu que "Hollande disait lui aussi que la Russie "n'était n'est pas une menace". Quelques semaines avant l'invasion de la Russie, "Zelensky disait aussi qu'il n'y a avait pas de risque imminent".

Il a rappelé que ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis dix ans, c'est que "la question des frontières fait naître des tensions" dans une dizaine d'endroits en Europe. Depuis 10 ans, Mélenchon prévient que c'est "soit on parle dans un cadre diplomatique, soit vous prenez le risque de voir des conflits s'envenimer et d'aboutir à la guerre".

"S'il n'est plus possible d'avoir une critique de l'impérialisme américain et de l'Otan et de voir que même si ce n'est pas la cause principale, elle a concourue à la situation que nous avons" a assuré Adrien Quatennens au micro de RTL.