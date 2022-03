Guerre en Ukraine : le point sur la situation au 21e jour de conflit

Selon les derniers chiffres officiels ukrainiens, 3 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Après 21 jours de conflit, la Russie accentue son offensive sur les principales villes du pays ; l'Ouest étant désormais touché après avoir été relativement épargné jusque-là.

Volodymyr Zelensky doit s'exprimer devant le Congrès américain, alors que les États-Unis doivent annoncer une nouvelle assistance sécuritaire de 800 millions de dollars.

Les négociations ont repris ce mercredi entre les Russes et les Ukrainiens en vue d’un cessez-le-feu, mais le "compromis" proposé par Moscou - un "statut neutre" pour l’Ukraine comme la Suède ou l’Autriche - a été refusé par Kiev, qui demande des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie.

Voici le point sur la situation en Ukraine, au 21e jour de guerre.

Kiev rejette le "compromis" de Moscou

L'Ukraine a demandé des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie tout en rejetant l'idée d'un modèle de "neutralité suédois ou autrichien" avancée par Moscou, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne.

"L'Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu''ukrainien'", a déclaré un des négociateurs ukrainiens Mykhaïlo Podoliak dans des commentaires publiés par la présidence. Il précise vouloir des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie et dont les signataires s'engageraient à intervenir du côté de l'Ukraine en cas d'agression.

Kiev frappée par de fortes explosions

Plusieurs fortes explosions ont retenti à l'aube aujourd'hui dans l'ouest de Kiev, suivies d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel de la capitale, placée depuis mardi soir sous couvre-feu jusqu'à jeudi matin. Aucun bilan ou précisions n'étaient donnés dans l'immédiat par les autorités locales, alors que la presse n'était pas autorisée à circuler dans la ville, sous tension, en raison du couvre-feu.

Mardi plusieurs frappes russes avaient touché des immeubles résidentiels, causant la mort d'au moins quatre personnes, selon le maire de Kiev, capitale encerclée par les forces russes et vidée d'au moins la moitié de ses 3,5 millions d'habitants.

Zaporojie touchée par des frappes russes

Des frappes russes ont touché mercredi une gare de Zaporojie, ville du sud jusqu'alors épargnée par l'offensive russe et servant de refuge aux personnes qui fuient, via un couloir humanitaire, la cité assiégée de Marioupol. La ville se situe également à proximité d'une centrale nucléaire bombardée le 4 mars et occupée depuis par les Russes.

Aide américaine supplémentaire de 800 millions de dollars

Les États-Unis doivent annoncer une nouvelle assistance sécuritaire de 800 millions de dollars pour aider l'Ukraine à faire face aux forces russes. Joe Biden doit faire cette annonce après une intervention par vidéo de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain.

La situation à Marioupol

Des incertitudes demeurent sur la réouverture d'un couloir humanitaire ce mercredi pour poursuivre l'évacuation de civils de Marioupol, ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par l'armée russe, a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Irina Verechtchouk.



Environ 20.000 civils ont déjà réussi à quitter ce port sur la mer d'Azov à bord de véhicules particuliers.



D'après les autorités ukrainiennes, les habitants de Marioupol, cible de bombardements russes, se terrent dans des abris et sont privés d'eau, de vivres et d'électricité depuis deux semaines. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 200.000 habitants de Marioupol doivent être évacués en urgence.

787 enfants ukrainiens désormais scolarisés en France

Près de 800 enfants ukrainiens arrivés depuis le début du conflit sont actuellement scolarisés en France, a indiqué mardi le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.