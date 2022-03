Deux problèmes principaux se posent pour les candidats. D'une part, l'impression des affiches, des tracts électoraux et des professions de foi coûte de plus en plus chère. D'autre part, les candidats subissent l'augmentation du prix des carburants dans leurs déplacements et dans le coût de leurs prestataires, qui s'avère être beaucoup plus élevés que prévu tel que le souligne franceinfo.

À moins de trente jours de l'élection présidentielle, les partis auront-ils suffisamment d'argent pour terminer la campagne électorale ? Pour chaque campagne, un plafond de dépenses autorisées est fixé pour chaque candidat. Pour le premier tour de l'élection de 2022, ce plafond est fixé à 16.851.000 €. Il est relevé à hauteur de 22.509.000 € pour les candidats qui seront présents au second tour.

Si les budgets sont établis en laissant une certaine marge de manœuvre à chaque candidat, l'inflation constante des prix de l'essence et la pénurie de papier peut être problématique jusqu'à obliger les équipes de campagne à alléger leurs coûts en limitant leurs déplacements, leurs meetings ou leurs impressions.

Le coût de l'essence augmente considérablement le budget de campagne des candidats

Le prix de l'essence affecte tant les budgets des citoyens que les budgets des candidats. Les candidats se déplacent en meeting dans toute la France. Depuis début février, des bus de Marine Le Pen parcourent la France. Alors qu'à cette période, la crise ukrainienne n'affectait pas directement le prix de l'essence en France, désormais, la facture de la candidate du RN risque d'être plus importante. En effet, depuis le début de l'invasion de Poutine en Ukraine le 24 février 2022, de nombreuses sanctions ont été infligées à la Russie par la communauté internationale. Et celles-ci ont d'ores et déjà eu des conséquences immédiates sur les prix en France. "Il est très probable que les prix à la pompe continuent d'augmenter", a confirmé sur RTL Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières. Les prix risquent d'exploser lors de l'entre-deux-tours, jusqu'à obliger les candidats à annuler des meetings ou des réunions publiques ?

De leur côté, les prestataires qui se déplacent "avec leurs équipements en semi-remorque coûtent légèrement plus chers" a affirmé à RTL.fr Thierry Brochot, le directeur administratif et financier de la campagne de Yannick Jadot. Il a toutefois reconnu que ce sont "en réalité les ressources humaines de ces prestataires qui nous coûtent le plus" et non pas le prix du carburant.

La pénurie de papier rend les impressions incertaines et excessivement chères

D'après Thierry Brochot, c'est le prix du papier qui impacte le plus la campagne. Il n'y a pas que la hausse du prix des carburants qui affecte la campagne électorale : il y a aussi la pénurie mondiale de papier depuis le début de la crise du coronavirus. Quand bien même il est toujours possible de se fournir en papier, les prix sont considérablement plus élevés. À cause de la pénurie, le prix du papier est au plus haut depuis plusieurs décennies, confirme François Lenglet sur RTL.

"Avec la crise, la tonne est passée de 800 à 1.800 €, sans parler de l'augmentation des prix de l'énergie et du transport qui fait aussi gonfler la facture" explique Laurent Rousseil, PDG de Group Imprim basé en Gironde dans Le Parisien. Le gérant du budget de la campagne de Yannick Jadot confirme que "le prix du papier a augmenté de 60% en 2021, c'est un point visible dans le budget de la campagne".

Les frais d'impression sont plus élevés que le reste. Thierry Brochot, directeur administratif et financier de la campagne de Yannick Jadot

Thierry Brochot assure d'ailleurs que le budget des écologistes est construit à part égale : "1/4 va dans les réunions publiques et les meetings, 1/4 dans les frais d'impressions, 1/4 dans la masse salariale et les honoraires et le dernier quart va dans les frais généraux". Mais il reconnaît néanmoins que "les frais d'impression sont légèrement plus élevés que le reste".



Si les équipes des candidats veulent imprimer suffisamment de tracts et d'affiches de campagne pour les distribuer aux 48 millions de Français inscrits sur les listes, elles doivent anticiper les impressions et les délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus longs qu'en 2017. "On a dû s'y prendre six mois à l'avance" sachant qu'il leur a fallu imprimer leurs tracts de "4 pages de 70 grammes avec du papier recyclé" en "près de 50 millions d'exemplaires", confie Thierry Brochot. De son côté, d'après Le Parisien, LaREM a "commandé moins de papier qu'il y a cinq ans" et se sert des tracts pour "renvoyer vers [leurs] outils de communication numérique". Mais Thierry Brochot estime que "ce n'est pas politiquement correct" de réduire les tracts à cause de la pénurie de papier.



Mais un autre problème se pose : il n'y a pas énormément d'imprimeurs qui sont capables de répondre à la charge de travail attendue. "Avant de contacter des imprimeurs, je lui demande un devis et surtout la faisabilité de la demande. [...] Nous avons trois imprimeurs où nous répartissons ensuite le volume à imprimer" explique Thierry Brochot.