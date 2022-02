Guerre en Ukraine : les conséquences immédiates sur les prix en France

Les premières opérations russes en Ukraine ce jeudi 24 février vont avoir des conséquences immédiates sur les marchés de l'énergie, à commencer par le pétrole. "Il est très probable que les prix à la pompe continuent d'augmenter", a déclaré sur RTL Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières.

Concrètement, l'essence devrait augmenter dès la semaine prochaine de quelques centimes en France. Une hausse de 3 centimes pour le gazole, qui est en moyenne d'1 euro 71 le litre, et du sans plomb qui tourne autour d'1 euro 80 le litre. Mais Olivier Gantois rassure quant aux risques de pénurie. "Il n'y a pas d'inquiétude sur la disponibilité", a-t-il révélé.

Mais ce sont également les matières premières qui pourraient être touchées. Le blé et le maïs ont flambé sur les marchés, +10 et +15% ce jeudi. Le blé qui flambe fait augmenter le prix de la nourriture des poulets, le prix du pain, du maïs... C'est toute la chaîne de la consommation qui pourrait trembler. Néanmoins, les augmentations restent évolutives en fonction des sanctions européennes et des réactions russes.