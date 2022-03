Présidentielle 2022 : "Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner", craint Édouard Philippe

À moins de deux semaines du premier tour, les sondages prédisent un duel de plus en plus serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au deuxième tour de la présidentielle. Face à ce constat, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a reconnu qu'il n'excluait pas la probabilité de voir la candidate du Rassemblement National accéder à l'Élysée, le 24 avril prochain.

Auprès du Parisien, l'ancien locataire de Matignon explique la montée de Marine Le Pen par certaines modifications dans son programme par rapport au dernier scrutin présidentiel, pour attirer un électorat plus conséquent : "Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner. Depuis 2017, elle a fait mine de revenir sur beaucoup de choses qui crispaient une partie de l’électorat qui ne l’avait pas encore rejointe", a-t-il souligné.

Édouard Philippe a également laissé entendre que la candidature d'Éric Zemmour lui était bénéfique : "Je constate également que la très grande agressivité d’Éric Zemmour, le caractère souvent scandaleux de ses propos semblent l’adoucir par comparaison". "Si elle gagnait, les choses seraient, croyez-moi, sérieusement différentes pour le pays. Et pas en mieux. Son programme est dangereux", alerte-t-il.

Une potentielle candidature aux législatives

L'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen pourrait conduire Édouard Philippe à revoir ses plans en vue des législatives : "Je suis maire du Havre, et j’ai dit que je préférais rester maire que devenir député. Seule une victoire des extrêmes pourrait me faire changer d’avis. Si Marine Le Pen gagnait l’élection, je me poserais la question d’aller aux législatives", a-t-il affirmé à nos confrères.

Interrogé sur l'interdiction du cumul des mandats, Édouard Philippe a réaffirmé sa vive opposition la concernant : "J’ai toujours été défavorable à cette réforme votée sous François Hollande. Permettre aux électeurs d’envoyer leur maire à l’Assemblée ou au Sénat n’enlève rien au débat démocratique."