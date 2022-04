L'écart se resserre dans les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en cas de duel au second tour. Le face-à-face, qui n'a quasiment jamais été perturbé dans les intentions de vote, commence à voir une incertitude se dessiner quant au nom du ou la vainqueur. Dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 30 mars, Pascal Praud a abordé le sujet et plaqué le scénario qui verrait la patronne du Rassemblement national conquérir l'Élysée.

"Les conditions qui permettent à Marine Le Pen de passer, c'est l'abstention de ceux qui ont voté à gauche au premier tour", explique-t-il, avant de détailler sa théorie. "Les professeurs, qui ont été vent debout pendant tout le quinquennat contre Emmanuel Macron, qui sans doute n'auront pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour. À votre avis ils se déplacent ou ils restent chez eux ?", pose-t-il.

Les profs "n'ont pas envie de voter Macron"

En effet, la défiance envers le président sortant a été forte durant 5 années. Et les dernières mesures annoncées en cas de réélection dans l'éducation nationale, avec un salaire "au mérite", n'a sans doute pas fait bondir la cote de popularité d'Emmanuel Macron dans le corps enseignant. "Je les entends les profs, et ils n'ont pas envie de voter Emmanuel Macron", fait remarquer Pascal Praud. "Ceux qui auront voté au premier tour pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, et même Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel, ces électeurs au second tour ils font quoi ?", interroge le présentateur.

"S'ils s'abstiennent, Marine Le Pen passe. C'est quasiment mathématique", assure-t-il. Ce dernier prévoit en outre une faible mobilisation pour faire barrage à la candidate du RN.