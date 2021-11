INVITÉ RTL - Présidentielle 2027 : Édouard Philippe affirme "ne pas se poser trop de questions"

C'est la question que tout le monde se pose, Édouard Philippe se prépare-t-il déjà pour 2027 ? Alors qu'il a à plusieurs reprises affirmé son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2022, l'ancien Premier ministre a lancé son parti, Horizons, en octobre dernier. "C'est pour organiser une action collective", explique Édouard Philippe, invité de RTL ce mercredi 24 novembre.

"Quand on veut peser sur les choix démocratiques dans un pays, on est obligé de le faire collectivement", ajoute-t-il. Alors l'ancien chef du gouvernement se voit-il candidat à l'Élysée dans 5 ans ? "La prochaine présidentielle c'est en 2027, on va essayer de ne pas se poser trop de questions sur des échéances qui sont lointaines", affirme-t-il.

"Les choses viennent dans un certain ordre qu'il faut respecter, sinon on est totalement à contresens", poursuit Édouard Philippe. "Horizons c'est un parti qui rassemble des gens qui pour la plus grande majorité sont issus de la droite et du centre. On ne crée pas un parti politique tous les jours, donc on le fait progressivement et j'assume parfaitement de prendre mon temps".