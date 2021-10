Présidentielle 2022 : Édouard Philippe, la nouvelle cible des Républicains ?

Les Républicains face à de multiples fronts. Le parti a débuté le travail de désignation de son candidat pour la présidentielle avec son congrès du 4 décembre. En parallèle, les candidats doivent affiner leur stratégie pour installer le débat face à Emmanuel Macron, tout en contrant la montée d'Éric Zemmour dans les enquêtes d'opinion.

À cela vient s'ajouter un nouvel élément : Édouard Philippe. L'ancien premier ministre a lancé son parti, Horizons, avec pour mission principale de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Ancien membre des Républicains, le maire du Havre compte bien séduire la droite modérée qu'il estime être Macron-compatible.

Conscient de la possibilité d'une fuite de certains élus et d'une partie de l'électorat, Christian Jacob réplique dans les colonnes du Figaro. Le président des Républicains a sonné la charge contre Édouard Philippe qui "a mis le feu à la France".

Ne pas laisser filer les élus de droite

Pas question de mâcher ses mots pour Christian Jacob. "Quand on entend les propos d’Édouard Philippe aujourd’hui, on a envie de se pincer ! Quand on l’entend vouloir remettre de l’ordre dans les comptes publics, il y a de quoi tomber de sa chaise", dénonce-t-il. Et de poursuivre : "Édouard Philippe, c’est celui qui cède tout aux voyous et aux casseurs à Notre-Dame-des-Landes. C’est lui qui met le feu partout avec les 'gilets jaunes'".

Celui qui a la lourde tâche de rassembler sa famille politique avant 2022 égraine les arguments contre l'ancien premier ministre. "Il refusait d’entendre les messages que nous lui adressions à l’Assemblée sur l’augmentation du gasoil. Il s’est entêté sur les 80 km/h sans vouloir bouger, critique-t-il. Par son mépris et son ignorance du terrain, il a mis le feu à la France entière".

Le président des Républicains semble avoir raison de créer un nouveau front contre Édouard Philippe. Un proche d'Emmanuel Macron résumait les enjeux de 2022 pour le président de la République. "Il faut créer une capacité d'entraînement et réaliser le scenario de la PACA en grandeur nature", explique-t-il. Traduction : pousser la droite modérée à soutenir le chef de l'État, à l'image de ce qu'avait fait Renaud Muselier. Le président de la région avait été à l'origine d'un psychodrame au sein de sa famille politique, entraînant le départ notamment de Christian Estrosi.