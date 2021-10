Présidentielle 2022 : "À gauche, on a beaucoup manqué de clarté", explique Mélanie Vogel

À six mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, la candidature de Yannick Jadot, qui a récemment remporté la primaire écologiste, ne parvient pour l'instant pas à décoller. L'eurodéputé récolte, selon les sondages, entre 6 et 11% des voix. Un score qui le place encore loin du second tour. Plus généralement, la gauche dans son ensemble ne parvient pas à séduire, en tout cas dans les sondages.

Pourquoi ? "À gauche, on a beaucoup manqué de clarté ces dernières années et avec le quinquennat de François Hollande", estime l'écologiste Mélanie Vogel au micro de RTL ce lundi 11 octobre. Cette dernière a très récemment été élue sénatrice des Français de l'étranger, l'emportant face à Ségolène Royal notamment.

"Ce qui peut amener un espoir pour les mois à venir avec l'échéance de la présidentielle, c'est la clarté du projet des écologistes, poursuit la nouvelle élue. J'espère qu'on pourra, dans les débats publics des mois à venir, se poser la vraie question, pour 2022 et pour le siècle : comment arrive-t-on à faire pour que les plus vulnérables puissent vivre aujourd'hui, sans empêcher les générations à venir d'en faire autant ?".

Malgré des sondages peu réjouissants à ce stade, Mélanie Vogel n'appelle pas Anne Hidalgo à se retirer de la course. "Ce n'est pas à moi d'expliquer ce qu'il faut faire. Je n'ai aucun conseil à donner", assure-t-elle, en concluant que "ce qui va permettre à Yannick Jadot de s'imposer, c'est la campagne des écologistes".