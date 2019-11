et Marie-Pierre Haddad

19/11/2019

Comment lutter contre la précarité étudiante ? C'est le dossier sur lequel planchent Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge de la Jeunesse.

"Je vise un lieu politique" : l'immolation d'un étudiant et son message interpellant les pouvoirs publics sur la précarité sont au centre de rassemblements qui se sont soldés par des incidents à Lyon, Lille et Paris.

L'étudiant de 22 ans, qui s'est immolé devant le siège du Crous à Lyon le 8 novembre, a évoqué dans une lettre ses difficultés financières - il avait perdu sa bourse en "triplant" sa deuxième année de licence - et dénoncé la précarité dans laquelle sont plongés nombre d'étudiants.

Un numéro d'appel

Invitée à l'antenne de RTL ce mardi 19 novembre, Frédérique Vidal annonce la création d'un "numéro d'appel" "au plus tard à la fin de l'année". Son objectif est d'informer les jeunes et "d'embarquer les organisations syndicales" avec le gouvernement pour informer les étudiants sur les aides qui existent.

"Nous venons d’augmenter les bourses étudiantes, nous venons de remettre 46 millions d'euros supplémentaires sur les bourses étudiantes. Il faut être dans l'efficacité. Sur ces 5,7 millions d’euros consacrés aux aides étudiantes sur le budget de l’état, il y a les aides spécifiques, les aides d’urgence. Elles ne sont pas consommées en réalité. Il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aides non-consommées. Cela signifie que c’est trop compliqué", explique la ministre de l'Enseignement supérieur.

Ce numéro d'appel permettra de "prendre rendez-vous pour voir une assistante sociale (...) On travaille aussi avec les associations étudiantes pour qu'elles soient le relais (...) Il y a beaucoup de retenue chez les étudiants qui n'osent pas dire qu'ils sont en situation de précarité".

Trève hivernale appliquée en cité universitaire

Frédérique Vidal annonce aussi que "la trève hivernale sera aussi appliquée dans les cités universitaires. On ne pourra pas expulser un étudiant qui est en cité universitaire". La ministre explique travailler sur un plan de déploiement pour la construction de logements étudiants. "On a aussi mis en place une aide à la mobilité et des campus connectés pour que les étudiants puissent étudier sans pour autant rejoindre les grandes métropoles".