publié le 14/11/2019 à 19:20

Invité ce jeudi sur RTL, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux dernières élections européennes s'est exprimé sur la précarité étudiante, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis qu'un étudiant de 22 ans s'est immolé en pleine rue devant un restaurant universitaire à Lyon. "Il y a un vrai sujet aujourd'hui, dont on parle malheureusement trop peu, c'est la précarité des étudiants", déclare le député européen de 24 ans.

"Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire ses études", a-t-il ajouté en précisant comprendre la colère actuelle des étudiants partout en France. "Surtout quand on sait qu'il y a 54% des étudiants qui estiment travailler dans des conditions de plus en plus précaires", a-t-il poursuivi avant de pointer du doigt les militants d’extrême gauche.

"Je dis qu'il faut arrêter avec ce laxisme généralisé à l'égard de l'ultra gauche, qui est en train de faire des universités son terrain de jeu", a martelé Jordan Bardella. L'élu RN s'est d'ailleurs dit choqué qu'en raison de ces mouvements de colère, François Hollande ait été empêché de donner une conférence à l'université de Lille.

"De la même manière qu'on a laissé un certain nombre de territoires de la République à des organisations criminelles, on a laissé et on laisse nos facultés à des milices d’extrême gauche qui font régner la loi", a-t-il conclu sur le sujet.