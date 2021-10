Énergie : pourquoi les tarifs du gaz et de l'électricité flambent ?

En un an, les tarifs de l'énergie ont augmenté de 57% et ça continue. Bercy et les spécialistes de l'énergie prédisent tous une poursuite de la hausse des prix en novembre et en décembre. C'est aussi le constat de la Commission de régulation de l'énergie. À la fin de cette année, une famille qui avait une facture de 1.000 euros en 2020 va avoir une facture d'environ de 1.800 euros en 2021.

Concernant le gaz, il n y 'a aucun signaux d'amélioration en vue car les prix du gaz ne se décident pas en France puisque 99% du gaz consommé est importé. Puis ce qui fait monter les cours en ce moment, c'est la très forte reprise économique, notamment en Chine. De plus, les tarifs s'envolent alors qu'on était en basse saison et avec l'hiver qui arrive, les besoins, ainsi que les prix vont exploser.



Du côté de l'électricité la facture a augmenté de 2,4% en 2021. On n'est pas très loin de l'évolution générale des prix. Mais l'an prochain, la note prendra 12% d'augmentation, selon les annonces de Barbara Pompili ce jeudi 30 septembre. Cette hausse est prévue traditionnellement le 1er février.