Présidentielle 2022 : Rousseau appellera à voter Jadot "mais ce mouvement n'est pas automatique"

Yannick Jadot représentera les Verts à la présidentielle 2022. L'eurodéputé a remporté la primaire organisée par Europe Écologie-Les Verts face à Sandrine Rousseau grâce à 51,03% des suffrages. Les deux candidats portaient un projet avec une vision radicalement différente.



"Aujourd'hui, on ne peut pas gagner sur une ligne purement réformiste", lance Sandrine Rousseau, invitée sur RTL. Les deux finalistes à la primaire écologiste se sont rencontrés ce mercredi après-midi afin d'évoquer la suite de la campagne au cours d'un "dialogue peu constructif, mais c'est normal", nuance-t-elle.



"Je suis loyale, j'appellerai à voter Yannick Jadot", assure Sandrine Rousseau tout en affirmant que ce mouvement ne sera pas automatique. "On ne peut pas, juste parce qu'on a gagné la primaire, oublier ce qui s'est passé. Les personnes qui m'ont suivie étaient très éloignées de la politique et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot".

